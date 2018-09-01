Вратарь «Локомотива» назвал Денисова «большой личностью»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/502/10999502/RIAN_3227372.HR.ru-pic905-895x505-61611.jpg">

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев поделился мнением о полузащитнике команды Игоре Денисове, передает «Спорт-Экспресс».

«Не знаю, что у него было в прошлых клубах. Игорь абсолютно адекватный, воспитанный, образованный человек. Любит шахматы. С ним всегда приятно общаться.

Реклама

На самом деле, большая личность. Если у него есть свое мнение, он будет его отстаивать аргументировано. И это правильно. Психологически он, как Акинфеев, тоже скала. С него можно и нужно брать пример», — заявил голкипер.

Ранее капитан «Шальке», говоря о группе ЛЧ, заявил, что особенно ждет дуэли с «Локомотивом».