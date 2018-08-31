Расстались олимпийские чемпионы по фигурному катанию

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Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в парном фигурном катании Ксения Столбова и Федор Климов объявили о распаде пары.

«На сегодняшний день пары Столбова / Климов не существует по нашему обоюдному решению. Я благодарен Ксении за совместную спортивную карьеру, за годы, которые мы вместе провели на льду. Считаю, что мы многого достигли. Но мы приняли решение прекратить подготовку, и это решение окончательное.

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С Ксенией я общался последний раз еще весной, завершить карьеру мы собирались еще по итогам прошлого сезона, но сезон получился неполным. Было чувство недосказанности, поэтому возникли сомнения по поводу карьеры», — цитирует Климова «РИА Новости».

Помимо золота Олимпиады-2014 в парном катании, Столбова и Климов стали серебряными призерами в командном турнире на Играх в Сочи.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане пара не приняла участие в соревнованиях, так как Международный олимпийский комитет не отправил приглашение Столбовой.