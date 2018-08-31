Призер Олимпиады ушла из сборной России из-за невыплат по зарплате

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Бронзовый призер Олимпийских игра 2014 года российская сноубордистка Алена Заварзина объявила о завершении карьеры.

«Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место, — что, к сожалению, является лучшим результатом нашей команды в Пхенчхане, — я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года мне предлагали решать свои проблемы самой», — передает слова Заварзиной «Матч ТВ».

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Обдумав все за и против, спортсменка пришла к выводу, что «не очень нужна российскому спорту», и, следовательно, пришло время завершить карьеру.

Заварзина является двукратной победительницей этапов Кубка мира, а также обладательницей золота чемпионата мира 2011 года в Ла-Молине.

Ранее сообщалось, что российские сноубордистки пропустят новый сезон из-за спора с Федерацией сноуборда.