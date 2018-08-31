Стали известны соперники российских клубов в Лиге Европы

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Стали известны соперники столичного «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» из Санкт-Петербурга по групповому этапу Лиги Европы

Жеребьевка проходила сегодня во французском Монако. В результате волнительного процесса, определились все участники групп.

Клуб из северной столицы встретится с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией». Красно-белые сыграют с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс». «Быки» же будут бороться за выход из группы с испанской «Севильей», бельгийским «Стандартом» и турецким «Акхисаром».

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Первые матчи пройдут 20 сентября.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что мысли о создании третьего еврокубкового турнира являются преждевременными. .