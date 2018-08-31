Знарок потерял отца

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Накануне не стало отца четырехкратного обладателя Кубка Гагарина Олега Знарка и тренера системы сборных команд ФХР Игоря Знарка. Об этом сообщает Sport24.

Валерий Знарок родился 16 марта 1939 года в Усть-Катаве. Выступал за «Урал» (Усть-Катав) и «Торпедо» (Миасс). В качестве тренера работал в командах «Локомотив» (Челябинск), «Уралец» (Нижний Тагил), «Торпедо» (Миасс), «Зенит» (Челябинск), «Носта» (Новотроицк), «УралАЗ» (Миасс), ФК «Металлург» (Магнитогорск).

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Олег Знарок в качестве главного тренера сборной России привел команду к победе на ОИ-2018 и ЧМ-2014.

Ранее футбольный клуб «Уфа» на своем официальном сайте выразила соболезнования ассистенту главного тренера команды Дмитрию Кириченко в связи со смертью его матери.