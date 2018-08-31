Президент «Металлурга»: выиграть КХЛ в этом году для нас нереально

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Владелец и президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников признался в том, что у его клуба нет никаких шансов на завоевание Кубка Гагарина в этом сезоне, передает газета «Известия».

«Сейчас мне сложно что-то комментировать по поводу клуба — просто нет времени. Вот выиграем Кубок Гагарина, тогда можно будет что-то говорить. В ближайшем сезоне выиграть будет нереально. Команда обновляется, года три на это понадобится. Этим вопросом занимается вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин и тренерский штаб», — заявил Рашников.

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В минувшем сезоне команда под руководством Виктора Козлова добралась до полуфинала Восточной конференции, где проиграла будущему чемпиону — казанскому «Ак Барсу».

Ранее наставник нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров предложил революционную систему начисления очков в КХЛ.