От экс-игрока «Барселоны» отказались из-за насмешки российского агента

«Вест Хэм Юнайтед» отказался от идеи подписания контракта с бывшим полузащитником «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, сообщает «Советский спорт».

Поводом к отказу «молотобойцев» от ивуарийца стали слова агента игрока Дмитрия Селюка о том, что его подопечный не перейдет в «Вест Хэм», поскольку «последнее место не для него».

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«Я разговаривал с Яя. Он получил предложение из Китая, но сказал, что хочет остаться в Англии. Я объяснил, почему бы ему не перейти к нам. Он тоже хотел. Но, к сожалению, всплыла вот такая позиция», – приводит слова главного тренера «Вест Хэма» Мануэля Пеллегрини The Sun.

Ранее сообщалось, что Туре нашел себе новый клуб.