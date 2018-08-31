Трое украинцев помогают Поветкину готовиться к бою с Джошуа‍

Энтони Джошуа и Александр Поветкин Reuters

Российский боксер Александр Поветкин продолжает подготовку к титульному бою с британцем Энтони Джошуа, сообщает Boxing News.com.ua.

В рамках подготовки супертяжеловесу помогают сразу три украинских спортсмена — профессионалы Владислав Сиренко и Александр Захожий, а также любитель Владимир Кацук.

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Бой Джошуа — Поветкин состоится 22 сентября на «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что действующий чемпион WBC похвалил «умного» Поветкина перед боем с Джошуа.