Надаль сразится с Хачановым в третьем круге US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий круг Открытого чемпионата США, сообщает «Советский спорт».

32-летний Надаль в игре второго круга одолел канадца Вашека Поспишила в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 2 минуты.

Реклама

В матче за право выхода в следующий раунд турнира первой ракетке мира будет противостоять российский спортсмен Карен Хачанов, который ранее обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс сыграет с сестрой в третьем круге US Open.

Теннис. US Open. 2-й круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:3, 6:4, 6:2