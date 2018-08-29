Экс-защитник «Зенита»: матчи со «Спартаком» нормальными не назовешь

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Бывший капитан и защитник «Зенита» Доменико Кришито, который сейчас выступает за «Дженоа», рассказал, чего ждет от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», передает «Матч ТВ».

«Какой матч со «Спартаком» выделю? Все, в которых мы обыграли «Спартак». Эти победы были очень важными. Хотя бы потому, что встречи «Зенита» с красно-белыми обычными или, если хотите, нормальными точно не назовешь. Это всегда — нечто особенное. Еще очень приятно вспомнить, что в этих играх я забил три мяча и сделал немало голевых передач.

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Считаю, что «Зенит» сильнее, поэтому победят петербуржцы. К сожалению, матч смотреть не буду. В этот же день мы с «Дженоа» играем в гостях с «Сассуоло». Но счет обязательно узнаю и обзор посмотрю. Особенно, если выиграет «Зенит», — заявил Кришито.

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