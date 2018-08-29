Уехавший в НХЛ игрок сборной России пришел в восторг от США

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Богдан Киселевич рассказал о первых проведенных днях в Майами, передает «Советский спорт».

«В первые дни я ходил с открытым ртом и говорил что-то вроде «оооо» и «аааа». Я просто на все смотрел. Это было невероятно. Много солнца, океана и зданий. Это замечательно. Я был очень удивлен. Все очень здорово. Меня очень удивил также район, где я живу. В районе много русских. Первые два дня я вообще не говорил по-английски. Это забавно. Сейчас я переезжаю в Паркленд вместе с семьей», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Пантерз».

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28-летний Киселевич стал игроком «Флориды» этим летом, перейдя в клуб из московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Киселевич пожелал удачи Александру Головину в «Монако».