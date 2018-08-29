Олимпийский чемпион признался в употреблении допинга

Чемпион Олимпиады 1998 года в Сеуле Кристиан Шенк признался в употреблении запрещенных препаратов, сообщает «Советский спорт».

«Раньше я говорил, что не употреблял запрещенных препаратов, но потом перешел на более осторожную с юридической точки зрения позицию и утверждал, что не употреблял ничего запрещенного сознательно. Оба утверждения являются ложью. Во время обеда на тарелках спортсменов лежали таблетки, которые мы называли Smarties. Мы их принимали, но не знали точно, что именно мы едим.

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Я воспринимал употребление допинга как выход на новый уровень. Как только ты получал таблетки, это означало, что на тебя рассчитывают в сборной и ждут хороших результатов», — приводит слова Шенка Bild.

53-летний Шенк, на Олимпиаде-1998 защищавший цвета ГДР, завоевал золотую медаль по легкой атлетике в десятиборье.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Данил Лысенко признался в нарушении антидопинговых правил.