Завершивший карьеру из-за травмы игрок пожаловался на отечественную медицину

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу и бывший игрок сборной России Андрей Бухлицкий рассказал о перенесенных им операциях, передает интернет-портал bsrussia.com.

36-летний вратарь был вынужден завершить карьеру из-за серьезной травмы колена.

«Это длинный медицинский сериал. Кому верить, а кому нет – я не знаю. К сожалению, мне попадались неудачные врачи, принимались неверные решения. Но сейчас ситуация выправляется: мне осталась одна операция, на которую нужно найти денег. Это за границей, это дорого. Не хочу принижать нашу великолепную медицину, но такова жизнь.

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Занести инфекцию, а потом не разобраться с ней – это надо постараться», — сказал игрок.

В 2012 году Бухлицкий был представлен к званию заслуженного мастера спорта России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые стал призером чемпионата России по пляжному футболу.