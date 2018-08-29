Завершивший карьеру из-за травмы игрок пожаловался на отечественную медицину
Двукратный чемпион мира по пляжному футболу и бывший игрок сборной России Андрей Бухлицкий рассказал о перенесенных им операциях, передает интернет-портал bsrussia.com.
36-летний вратарь был вынужден завершить карьеру из-за серьезной травмы колена.
«Это длинный медицинский сериал. Кому верить, а кому нет – я не знаю. К сожалению, мне попадались неудачные врачи, принимались неверные решения. Но сейчас ситуация выправляется: мне осталась одна операция, на которую нужно найти денег. Это за границей, это дорого. Не хочу принижать нашу великолепную медицину, но такова жизнь.
Занести инфекцию, а потом не разобраться с ней – это надо постараться», — сказал игрок.
В 2012 году Бухлицкий был представлен к званию заслуженного мастера спорта России.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые стал призером чемпионата России по пляжному футболу.