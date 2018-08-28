«Бавария» разгромила «Чикаго Файр» в прощальном матче Швайнштайгера

«Бавария» обыграла американский клуб «Чикаго Файр» в прощальном матче полузащитника Бастиана Швайнштайгера, сообщает «Советский спорт».

Товарищеская игра прошла на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена» и завершилась победой местного клуба со счетом 4:0. Швайнштайгер, проведший по тайму в составе каждой из команд, отметился голом за «Баварию». Также мячи на свой счет записали Серж Гнабри, Сандро Вагнер и Арьен Роббен.

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34-летний Швайнштайгер является воспитанником «Баварии» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Цвета «Чикаго Файр» немец защищал с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Швайнштайгер включен в зал славы «Баварии».

Футбол. Товарищеские матчи

«Бавария» (Мюнхен) — «Чикаго Файр» (Чикаго) — 4:0

Голы: 1:0 — Гнабри, 7; 2:0 — Вагнер, 38; 3:0 — Роббен, 63; 4:0 — Швайнштайгер, 83.