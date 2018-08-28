Ефимова сравнила тренировки в США и России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/696/10913696/RIAN_03161465.HR.ru__1_-pic905-895x505-50683.jpg">

Трехкратная призерка Олимпийских игр Юлия Ефимова сравнила тренировки в России и США, сообщает Sport24.

«В США люди вокруг приходят в бассейн не пинками под зад, как у нас. У нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо. И так очень тяжело, а еще тренироваться надо. А там приходишь – солнце, весело, и тренеры дают позитив. Вроде ты профессиональный спортсмен, но все делаешь с пофигизмом и удовольствием», — призналась Ефимова.

Реклама

Кроме того, Ефимова обратила внимание на количество подопечных у американских и российских специалистов.

«У нас один тренер занимается максимум с тремя спортсменами, а там командная система — по 70 человек вместе плывут. Можешь иногда прийти уставшим, но увидишь, что кто-то тебя обгоняет, и начинаешь заводиться и работать», — подчеркнула чемпионка.

На прошедшем чемпионате Европы в Глазго Ефимова завоевала три золотые медали в плавании брассом.

Ранее завоевавшая золото на ЧЕ синхронистка рассказала о проблемах со зрением.