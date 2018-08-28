Теннисистка Кузнецова не смогла одолеть Уильямс на US Open

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова покинула турнир US Open после первого круга, сообщает Sport24.

Российская спортсменка проиграла американке Винус Уильямс.

Матч длился 2 часа 55 минут и закончился с результатом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу американской теннисистки.

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Во втором круге Уильямс сыграет против итальянки Камилы Джорджи, которая до этого одержала победу над Уитни Осуйве - 6:4, 6:1.

Ранее теннисистка Вихлянцева не смогла выйти во второй круг US Open.