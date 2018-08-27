«Енисей» одержал первую победу в РПЛ
Красноярский «Енисей» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Михаил Костюков.
Таким образом, «Енисей» одержал первую победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стали известны стартовые составы «Енисея» и «Крыльев Советов».
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0
Голы: 1:0 — Костюков, 44.