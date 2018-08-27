Олимпийская чемпионка считает нечестным присвоение футболистам ЗМС

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала решение присвоить футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) после чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

Спортсменка отметила, что считает представление игроков национальной команды к ЗМС нечестным по спортивному принципу, однако призвала не ссориться представителей разных видов спорта.

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«По-спортивному, это нечестно. Но я обращаюсь ко всем своим коллегам, заслуженным прекрасным спортсменам, которые включились в эту разборку. Согласитесь, что у нас был месяц большого спортивного праздника. И его предоставили именно футболисты — не фигуристы, не волейболисты. Никогда такого праздника не смогли бы предоставить другие виды спорта, при всем моем уважении. Футбол — это планетарный вид спорта.

Остальные виды во все времена очень ревниво относились к футболу. Я дома каждый раз разбирала это. Я говорю, вы там все проигрываете начисто, но футбол — все равно спорт номер один.

В законе о присвоении звания ЗМС есть такая статья: «если мы поднимаем авторитет страны». Бывает так, что ты не стал первым и даже третьим, но, согласитесь, что они подняли авторитет государства, уважение к футболу. Мы видели, как на стадионах народ ликовал — разве это плохо? Поэтому я призываю: давайте согласимся и будем жить дружно», — сказала Иванова.

Ранее сообщалось, что игрок сборной России поделился мнением о присвоении футболистам ЗМС.