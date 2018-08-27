На Украине считают «друзьями» российских биатлонистов

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал смену спортивного гражданства российскими спортсменками Екатериной Бех, Анастасией Рассказовой и Оксаной Москаленко, передает Sportbox.

Глава организации подчеркнул, что ФБУ действует исключительно в интересах спортсменов, а также не стал комментировать то, почему у перешедших спортсменок не получилось развить карьеру в России.

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«Я не хочу это комментировать, потому что это специфическая тема. Я знаю, почему, я уже 50 лет в биатлоне, 20 лет – президент федерации. Но каждому свое. Пусть у них все будет хорошо, это наши друзья, и мы всегда помогаем друг другу.

Сейчас ко мне обратились с просьбой отпустить из-под карантина Александра Жирного, который у нас был призером летнего чемпионата мира, призером чемпионата Европы. Мы отпустили его, без лишних дел, потому что мы всегда действуем в интересах спортсменов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что сбежавшая российская биатлонистка победила на юниорском чемпионате Украины.