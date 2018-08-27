СМИ: Неймар согласился на переход в «Реал»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар согласился на трансфер в мадридский «Реал», сообщает Football Espana в своем официальном твиттере.
Как утверждает издание, руководство «сливочных» согласовало с бразильцем его переход, который должен состояться летом 2019 года. Ожидается, что сумма трансфера составит около €300 млн.
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26-летний Неймар выступает за парижан с 2017 года. До этого форвард на протяжении четырех лет защищал цвета испанской «Барселоны».
Ранее сообщалось, что родители Неймара забирают у сына почти всю зарплату.
�� Neymar'ın ameliyatın ardından 2.5 - 3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor. (Football Espana) pic.twitter.com/yMA8cawtuU— FutbolArena (@futbolarena) 1 марта 2018 г.