СМИ: Неймар согласился на переход в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар согласился на трансфер в мадридский «Реал», сообщает Football Espana в своем официальном твиттере.

Как утверждает издание, руководство «сливочных» согласовало с бразильцем его переход, который должен состояться летом 2019 года. Ожидается, что сумма трансфера составит около €300 млн.

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26-летний Неймар выступает за парижан с 2017 года. До этого форвард на протяжении четырех лет защищал цвета испанской «Барселоны».

Ранее сообщалось, что родители Неймара забирают у сына почти всю зарплату.