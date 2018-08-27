Нурмагомедов назвал монстром американского бойца UFC
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу американского бойца Джастина Гэтжи, передает «Советский спорт».
На турнире UFC Fight Night 135 Гэтжи эффектно нокаутировал своего соотечественника Джеймса Вика в первом раунде.
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«Джастин Гэтжи – монстр! Всегда весело наблюдать за этим парнем», — написал Нурмагомедов после поединка в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что боец ММА Эрик Андерс нокаутировал соперника футбольным ударом на UFC Fight Night 135.