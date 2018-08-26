Вратаря «Тоттенхэма» лишат капитанской повязки из-за вождения в пьяном виде
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может лишить голкипера Уго Льориса капитанской повязки из-за вождения в нетрезвом виде, сообщает Sport24.
По информации The Daily Mail, 31-летний голкипер уже принес публичные извинения, а клуб планирует провести внутреннее расследование и принять дисциплинарные меры.
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Сообщается, что Почеттино намерен оставить француза в стартовом составе на ближайший матч с английским «Манчестер Юнайтед» 27 августа, однако передаст капитанскую повязку английскому форварду Харри Кейну.
Ранее сообщалось, что руководство английского «Тоттенхэм Хотспур» в это межсезонье пыталось приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля и его партнера по команде полузащитника Хуана Мату.