«Локомотив» благодаря мячу Смолова одержал вторую победу подряд
Московский «Локомотив» переиграл махачкалинский «Анжи» со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет ТАСС.
Забитыми мячами на 54-ой и 73-ей минутах отметились Мацей Рыбус и Федор Смолов соответственно. Для российского новичка «Локо» это первый мяч в составе нового клуба. Рыбус также забил дебютный гол за «Локомотив» в чемпионатах России. У проигравших с пенальти в добавленное ко второму тайму время отличился Владислав Кулик.
Для «Локомотива» эта победа стала второй подряд, в прошлом туре столичный клуб победил на выезде «Крылья Советов» (1:0). «Локомотив», который является действующим чемпионом России, начал сезон с трехматчевой серии без побед.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее в «Локомотиве» пообещали сделать новичков клуба одними из лучших в РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 5-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1
Голы: 1:0 — Рыбус, 54; 2:0 — Смолов, 73; 2:1 — Кулик, 90+3 (пенальти);