Футболиста из Португалии требуют наказать за антиукраинские высказывания

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Союз украинцев ​​Португалии потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) наказать игрока португальского «Спортинг Клуб Брага» Алана Озорио за его высказывания, пишет «Советский спорт».

Как сообщается на сайте организации, авторы требования отметили, что на видео Озорио заявил, что Украина состоит из 24 областей, что не соответствует истине, поскольку полуостров Крым, по их словам, является неотъемлемой частью (25-м регионом) Украины.

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«Своим действием футболист грубо нарушил уставные требования ФИФА и обязан понести соответствующее наказание», — подчеркнули в союзе. Члены организации обратили внимание комитета на недопустимость подобных высказываний.

Озорио 8 августа опубликовал видео о поездке в Запорожье в Facebook-аккаунте. Ролик был снят перед отборочным матчем Лиги Европы между «Брагой» и «Зарей». По итогам двухматчевого противостояния в следующий раунд плей-офф вышла украинская команда.

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