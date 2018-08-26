РФС тестировал VAR на матче «Спартак» — «Динамо»

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Руководитель по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) тестировал систему на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо», передает Sport24.

«25 августа в ходе матча очередного тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на территории стадиона «Спартак» был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров. В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых «операторов видеоповтора» по 16 камерам ТВ вещателя.

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Технические характеристики системы, которая на протяжении всех двух часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ФИФА», — цитирует Калошина пресс-служба РФС.

Система VAR работала во время чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, что тренер «Арсенала» не прекратит критику арбитров, пока не введут VAR.