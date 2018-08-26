Запасной «Баварии» хочет получать в «ПСЖ» €5 млн в год

Защитник «Баварии» Хуан Бернат близок к переходу в «Пари Сен-Жермен», сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Gemany, клубы близки к закрытию сделки за €14 млн. Единственным препятствием для перехода являются финансовые требования испанца, который хочет получать порядка €5 млн в год. Парижане не готовы платить такую сумму Бернату и пытаются сбить ее.

Реклама

25-летний Бернат выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В минувшем сезоне он провел лишь 11 матчей в чемпионате Германии, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона посадили на скамейку из-за молодого вратаря.