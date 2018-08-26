Гол Гризманна принес «Атлетико» победу в мадридском дерби

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой «матрасников» со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре забил форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, отличившись на 63-й минуте поединка после скидки защитника Стефана Савича.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала вторую победу в чемпионате Испании.

Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур

«Атлетико Мадрид» (Мадрид) — «Райо Вальекано» (Мадрид) — 1:0

Голы: 1:0 — Гризманн, 63