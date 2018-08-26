Пострадавший в страшной аварии гонщик перенес операцию

Пилот Reale Avintia Тито Рабат пострадал в тяжелой аварии во время свободной практики MotoGP, сообщает «Советский спорт».

29-летний испанец вылетел из седла и пролетел по трассе несколько метров. Он сумел подняться и сделать несколько шагов перед тем, как был сбит «Хондой» Франко Морбиделли, после чего сессия была приостановлена.

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По информации Crash.net, гонщик был экстренно госпитализирован в больницу, где ему была проведена операция. У спортсмена диагностировали перелом бедренной кости, двух лодыжек, а также повреждение грудной клетки.

Ранее сообщалось, что после аварии на IndyCar пилота госпитализировали на вертолете.