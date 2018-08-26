Россиянин Медведев стал победителем турнира в США

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме, сообщает ТАСС.

В финале соревнований 22-летний россиянин встречался с представителем США Стивом Джонсоном, над которым одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 24 минуты.

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Призовой фонд турнира в Уинстон-Сейлеме составляет $691 тыс.

Ранее сообщалось, что стала известна соперница Марии Шараповой в первом круге US Open.