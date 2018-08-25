Игроки «Спартака» не стали общаться с прессой после матча с «Динамо»
Футболисты «Спартака» после победы в московском дерби над «Динамо» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) не стали общаться с прессой в микст-зоне, сообщает Sport24.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Массимо Карреры. Ни один из футболистов не стал общаться с прессой после победы в дерби.
По статье 106 Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), отказ игрока и официального лица клуба в обязательной в соответствии с регламентом соревнования пресс-конференции или интервью, а также отсутствие представителей клуба на обязательных пресс-конференции или интервью в нарушение регламента соревнования наказывается штрафом в размере 50 тысяч рублей.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Каррера поддержал пропустившего с чужой половины поля вратаря «Спартака».