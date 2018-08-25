Ученица Тутберидзе точно исполнит четверной прыжок в этом сезоне

Тренер Анны Щербаковой, которая 25 августа выиграла первый этап юниорского Гран-при, Даниил Глейхенгауз рассказал, когда ждать от спортсменки исполнения четверного прыжка — лутца, передает «РИА Новости».

«Что касается четверного лутца Ани, мы неоднократно показали — и сольно, и в каскадах, здесь на тренировках, но после каждодневных совещаний с командой приняли решение на этом старте не рисковать и не включать лутц в программу, потому что он еще недостаточно стабилен.

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Как только мы поймем, что уровень стабильности позволяет его ставить, то он будет обязательно внедрен в программу. В какой момент это произойдет, пока точно не могу сказать, но точно в этом сезоне», — заявил Глейхенгауз.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее ученица Тутберидзе не сделала сложный четверной прыжок на этапе Гран-при.