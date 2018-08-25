Глава МОК заявил о непобедимости допинга

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, как идет борьба с употреблением спортсменами запрещенных препаратов, передает «Советский спорт».

«Война против допинга — это одна из тех, которую не удастся выиграть», — приводит слова главы МОК Road.

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Бах сказал, что, по его мнению, допинг всегда будет присутствовать в спорте. Он также обратил внимание, что важную роль в борьбе с допингом может занять Международное агентство допинг-тестирования (ITA), которая действует независимо от МОК или Спортивного арбитражного суда.

До этого МОК раскритиковал предложение США ввести «закон Родченкова», по которому употреблявшие допинг спортсмены могли получить реальные тюремные сроки.

Ранее чемпион мира по тяжелой атлетике отстранен на восемь лет за допинг.