Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч против «Лацио»

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«Ювентус» и «Лацио» определились со стартовыми составами на матч второго тура итальянской Серии А, сообщает Sport24.

Встреча пройдет в Турине и начнется в 19.00 по московскому времени. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду появится на поле с первых минут игры.

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«Ювентус»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

«Лацио»: Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Иммобиле.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее акции «Ювентуса» выросли на 55,15% после трансфера Роналду.