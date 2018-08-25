Тренер ЦСКА не исключает возможность новых трансферов
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал исключать возможность появления в команде новых футболистов, передает Sport24.
«Мы очень довольны, как работает наша команда и каким образом мы можем взаимодействовать. Приобретения еще возможны, пока трансферное окно не закрыто.
Шиманьский? Не хотелось бы комментировать какие-то слухи. Но мы прекрасно понимаем, что нам еще нужны футболисты. Плюс ждем восстановления травмированных, их немало.
Мы должны думать, как усилить игру и улучшить взаимодействия, а очки — это побочный продукт хорошо проделанной работы. Главное понимать, как атаковать и обороняться. Нужен баланс, а на очки будем смотреть потом», — сказал специалист в эфире канала «Матч Премьер».
Сейчас столичный клуб играет с «Рубином» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн трансляцию встречи.