В «Анжи» сравнили игру команды с «Икарусом»

Вице-президент махачкалинского «Анжи» Зайдин Джамбулатов поделился мнением о старте сезона для команды, передает газета «Известия».

«Команда бьется, несмотря на все негативные обстоятельства. Да, многое не получается, а в большинстве матчей приходится играть строго от обороны. Но эта тактика неплохо сработала в матче со «Спартаком», где выставление «автобуса» в штрафной площади «Анжи» создало проблемы красно-белым. Пусть это был и не самый современный «автобус», но вполне качественный «Икарус». Уверен, исходя из кадровых возможностей, тренерский штаб найдет способ побороться за успех и в игре с «Локо», — сказал Джамбулатов.

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Матч «Локомотив» — «Анжи» состоится 26 августа на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что РФС обязал «Анжи» погасить задолженность перед бывшим тренером команды.