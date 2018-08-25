Коби Брайант пообещал не возвращаться в баскетбол

Легендарный баскетболист Коби Брайант отреагировал на слухи о своем возвращении в профессиональный спорт, сообщает «Советский спорт».

«Я никогда не вернусь в игру. Никогда. Я здесь, чтобы показать людям, что мы способны делать гораздо больше», — приводит слова Брайанта твиттер-аккаунт Bleacher Report.

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39-летний Брайант провел всю карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За 20 сезонов в лиге он стал пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и одним из самых результативных игроков в истории.

Ранее сообщалось, что Брайант заработал около $200 млн благодаря удачной инвестиции.