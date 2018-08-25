Фигуристка Леонова высказалась о решении Сотниковой пропустить сезон

Советская и российская фигуристка Елена Леонова поделилась мнением о решении Аделины Сотниковой пропустить ближайший сезон, передает «СЭ».

25 августа олимпийская чемпионка заявила, что не будет выступать в сезоне-2018/19. Она пропустила и минувший сезон из-за травмы голеностопа.

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«Это решение самой Аделины, она способна самостоятельно определить, нужно или не нужно ей выступать в предстоящем сезоне. Что касается возможности возвращения на лидирующие позиции – никогда не бывает ничего невозможного. Многие фигуристы прекращали выступления на определенный срок, а потом успешно выступали. Зная Аделину и ее характер, ей по силам вернуться», – сказала Леонова.

Ранее сообщалось, что Сотникова опубликовала обращение после решения пропустить сезон.