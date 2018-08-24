Российской биатлонистке стало плохо с сердцем во время гонки

Биатлонистки на огневом рубеже РИА Новости

Российской биатлонистке Анне Григорьевой стало плохо во время смешанной эстафеты на летнем чемпионате Европы, сообщает «Советский спорт».

Как рассказал комментатор Дмитрий Губерниев, во время гонки у россиянки заболело сердце.

«Анна Григорьева – талантливая наша биатлонистка, юниорка! Бежала сегодня первый этап эстафеты, во время гонки почувствовала себя плохо, заболело сердце, еле финишировала», — написал он в своем инстаграме.

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Сама спортсменка позднее подтвердила эту информацию, извинившись перед болельщиками. Оставшуюся часть соревнований она пропустит.

«Прошу прощения у всей команды, за то, что сегодня произошло. Турнир закончился для меня, впереди теперь лечение и реабилитация. К зиме буду в строю», — гласит сообщение 19-летней спортсменки в инстаграме.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист спас жизнь мужчине.