Российской биатлонистке стало плохо с сердцем во время гонки
Российской биатлонистке Анне Григорьевой стало плохо во время смешанной эстафеты на летнем чемпионате Европы, сообщает «Советский спорт».
Как рассказал комментатор Дмитрий Губерниев, во время гонки у россиянки заболело сердце.
«Анна Григорьева – талантливая наша биатлонистка, юниорка! Бежала сегодня первый этап эстафеты, во время гонки почувствовала себя плохо, заболело сердце, еле финишировала», — написал он в своем инстаграме.
Сама спортсменка позднее подтвердила эту информацию, извинившись перед болельщиками. Оставшуюся часть соревнований она пропустит.
«Прошу прощения у всей команды, за то, что сегодня произошло. Турнир закончился для меня, впереди теперь лечение и реабилитация. К зиме буду в строю», — гласит сообщение 19-летней спортсменки в инстаграме.
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