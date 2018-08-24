Умерла Валентина Растворова

На 86-м году жизни скончалась советская фехтовальщица на рапирах Валентина Растворова, сообщает «Советский спорт».

О кончине легендарной спортсменки рассказал ее дочь Елена Гришина.

«Навсегда в моем сердце. RIP 17.06.1933-24.08.2018», — написала Гришина под фотографией матери на своей официальной странице в фейсбуке.

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Растворова является победительницей Олимпиады 1960 года в командных соревнованиях. В этом же году она завоевала олимпийское серебро в индивидуальных выступлениях. На Олимпиаде-1964 в Токио советская спортсменка стала обладательницей серебряной медали в командных соревнованиях.

Также Растворова пять раз завоевывала золото чемпионатов мира, дважды становилась серебряной призеркой, один раз — бронзовой.

Дочь Растворовой Елена Гришина также стала фехтовальщицей. Она участвовала в двух Олимпиадах и побеждала на чемпионате СССР. Внук Растворовой — 25-летний Сергей Бида, российский профессиональный фехтовальщик на шпагах.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет.