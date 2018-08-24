«Бавария» победила «Хоффенхайм» в стартовом матче чемпионата Германии

«Бавария» одержала победу над «Хоффенхаймом» в стартовом матче 1-го тура чемпионата Германии сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» и завершилась победой действующих чемпионов со счетом 3:1.

Открыл счет на 23-й минуте игры полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер. На 57-й минуте форвард «Хоффенхайма» Адам Салаи удачно сыграл в штрафной соперника и сравнял счет. На 82-й минуте игры в ворота «деревенских» был назначен одиннадцатиметровый. Вратарь «Хоффенхайма» отразил удар нападающего Роберта Левандовски, однако мяч в сетку добил хавбек Арьен Роббен. Этот гол не был засчитан благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR), поскольку голландец нарушал правила. Судья встречи назначил повторное пробитие пенальти, а Левандовски со второй попытки успешно реализовал одиннадцатиметровый. В конце встречи арбитр вновь воспользовался VAR, не засчитав гол Мюллера. А на 90-й минуте окончательный счет установил Роббен.

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Футбол. Чемпионат Германии. 1-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Хоффенхайм» (Хоффенхайм) — 3:1

Голы: 1:0 — Мюллер, 23; 1:1 — Салаи, 57; 2:1 — Левандовски, 82 (пенальти); 3:1 — Роббен, 90.

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