Фигуристка Сотникова опубликовала обращение после решения пропустить сезон

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала обращение после объявления о том, что пропустит ближайший сезон, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Трудности нас закаляют и делают только сильнее, со всем справлюсь! Всем спасибо за поддержку и веру! Я это очень ценю», — написала фигуристка.

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22-летняя Сотникова не выступает на соревнованиях с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Татьяну Тарасову рассмешил отказ Сотниковой от выступления в сезоне-2018/19.