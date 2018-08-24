Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при

Фигуристы из России заняли заняли весь пьедестал на этапе юниорского Гран-при в Братиславе, сообщает «Советский спорт».

В произвольной программе Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили за свой прокат 184,80 балла суммарно, таким образом заняв первое место. На второй строчке расположились Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, в активе которых после двух программ 173,37 балла. А замкнули тройку лидеров Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, набравшие 173,24 балла.

Ранее сообщалось, что воспитанница Этери Тутберидзе выиграла короткую программу Гран-при с мировым рекордом.