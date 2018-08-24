Один из сильнейших бойцов UFC выразил готовность выбить всю дурь из Макгрегора

Американский боец Джеймс Вик, выступающий в легкой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выразил готовность провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

31-летний Вик отметил большой вклад Макгрегора в развитие спорта, однако заявил, что считает себя сильнее его.

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«Многие люди ненавидят Конора Макгрегора, но я думаю, что он феноменальная личность в нашем спорте. Он привлек внимание зрителей и СМИ к смешанным единоборствам. И я бы с удовольствием с ним подрался – этот бой изменил бы мою жизнь. Он великий боец, и делает много хорошего для нашего спорта.

Я на шесть дюймов выше этого парня, а мои руки на пять дюймов длиннее. Уверен в том, что могу выбить из него всю дурь. И я действительно думаю, что могу легко выиграть этот бой. Это так. С моими габаритами и движением я с легкостью побью Макгрегора», – приводит слова спортсмена BJ Penn.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оскорбил отца Хабиба Нурмагомедова.