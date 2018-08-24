Игрок НБА обыграл девушку в баскетбол на раздевание
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Деджанте Мюррей обыграл свою девушку модель Джилли Анаис в баскетбол на раздевание, сообщает «Советский спорт».
Видео игры опубликовано на YouTube-канале Мюррея и его подруги.
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По правилам игры, при каждом набранном очке соперник должен был снимать аксессуар или одежду. Баскетболист победил со счетом 10:1.
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