Игрок НБА обыграл девушку в баскетбол на раздевание

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Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» Деджанте Мюррей обыграл свою девушку модель Джилли Анаис в баскетбол на раздевание, сообщает «Советский спорт».

Видео игры опубликовано на YouTube-канале Мюррея и его подруги.

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По правилам игры, при каждом набранном очке соперник должен был снимать аксессуар или одежду. Баскетболист победил со счетом 10:1.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Чехии Томаш Ржепка получил тюремный срок за размещение анкеты бывшей супруги на сайтах интим-услуг.