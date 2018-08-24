Экипаж МКС впервые в истории сыграл в теннис в невесомости

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Члены экипажа Международной космической станции (МКС) впервые в истории сыграл в теннис в невесомости, сообщает «Советский спорт».

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал в твиттере видео, на котором он и Сергей Прокопьев играют в теннис с немцем Александром Герстом и американцем Эндрю Фойстелом.

Ранее сообщалось, что флаг футбольного клуба Российской премьер-лиги «Краснодар» побывал в космосе.