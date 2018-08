Экипаж МКС впервые в истории сыграл в теннис в невесомости

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) впервые в истории сыграл в теннис в невесомости, сообщает «Советский спорт».

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал в твиттере видео, на котором он и Сергей Прокопьев играют в теннис с немцем Александром Герстом и американцем Эндрю Фойстелом.

Ранее сообщалось, что флаг футбольного клуба Российской премьер-лиги «Краснодар» побывал в космосе.

Sergey Prokopiev, @Astro_Alex, @Astro_Feustel and I played the first tennis match on board the International @Space_Station pic.twitter.com/nmhnU7kgak