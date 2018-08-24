Чемпион мира обвинен в вождении в пьяном виде
Вратарю лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорису предъявлено обвинение в вождении в пьяном виде, сообщает The Sun.
По информации издания, голкипер был остановлен сотрудниками правопорядка в столице Великобритании утром 24 августа, после чего был отпущен под залог.
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Отмечается, что 11 сентября футболист обязан явиться в суд, где будет рассмотрено его дело.
На чемпионате мира 2018 года Льорис в составе сборной Франции стал победителем турнира.
Ранее сообщалось, что генерального директора NASCAR арестовали за вождение в пьяном виде.