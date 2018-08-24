Шумахер в инвалидном кресле плачет при виде природы
Родственники семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера рассказали о состоянии легендарного гонщика, передает «Советский спорт».
Один из близких пилота отметил, что парализованный спортсмен способен плакать.
«Когда мы сажаем его в инвалидное кресло и показываем ему прекрасную панораму с видом на горы и озеро, он иногда плачет», — приводит слова неназванного родственника Шумахера Mirror.
Реклама
Шумахер получил тяжелую травму головы в 2013 году, проведя пол года в коме. С тех пор информация о состоянии 49-летнего немца тщательно скрывается, а его близкие просят общественность не вторгаться в их личную жизнь.
Ранее сообщалось, что Шумахер будет жить в бывшем доме президента «Реала».