В Италии заставляют Роналду забыть о достижениях в «Реале»

В Турине появился баннер с обращением к новоиспеченному форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

На площади Витторио Венето повесили огромное полотно с перечислением всех достижений португальца в составе мадридского «Реала». Текст заканчивается словами: «Теперь забудь обо всем и начинай заново».

Фотографии баннера размещены в твиттер-аккаунте @AroundTurin.

33-летний обладатель «Золотого мяча» перешел этим летом в стан «бьянконери» за €112 млн. Цвета «сливочных» Роналду защищал с 2009 года.

A big poster in one of the main squares in Turin (Piazza Vittorio Veneto) with all the CR7 achievements. In yellow..."now forget everything and start from zero once again". BEAUTIFUL pic.twitter.com/VofQsnzCaY