«Уфа» в гостях уступила «Рейнджерс» с минимальным счетом
Российская «Уфа» в гостях уступила шотландскому «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Единственный мяч был забит после углового — колумбийский форвард Альфредо Морелос пробил головой, вратарь уфимцев Александр Беленов отразил мяч перед собой, но англичанин Коннор Голдсон был первым на добивании.
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Ответный матч состоится в России 30 августа.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» дома переиграл норвежский «Мольде» (3:1).
Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Уфа» (Уфа, Россия) — «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — 0:1
Голы: 0:1 — Голдсон, 41