Стали известны соперники Хачанова и Рублева в Открытом чемпионате США
В Нью-Йорке состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, сообщает «Советский спорт».
Россиянин Карен Хачанов, посеянный под 27-м номером, в первом круге сыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом. Андрей Рублев начнет турнирный путь в столице США игрой с французом Жереми Шарди, Михаил Южный – с киприотом Маркосом Багдатисом, Даниил Медведев – с соотечественником Евгением Донским.
Испанец Рафаэль Надаль (1) в стартовом матче встретится с соотечественником Давидом Феррером, серб Новак Джокович (6) – с венгром Мартоном Фучовичем, швейцарец Роджер Федерер (2) – с японцем Йосихито Нишиокой.
Ранее стало известно, что вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников может быть включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.